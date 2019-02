Beni confiscati mafia, Belcastro: promuovere cultura legalità

"Beni confiscati alla mafia: assegnare una diversa e simbolica destinazione d’uso ad un immobile confiscato alla mafia può contribuire a promuovere una più efficace cultura della legalità. Rendere questi spazi dei centri di aggregazione giovanile e contenitori culturali e sociali può avere un alto valore pedagogico. Affidiamoli alle associazioni."

È quanto dichiara il Sindaco di Cotronei Nicola Belcastro informando che la Giunta ha approvato nei giorni scorsi gli indirizzi per la gestione della villetta ubicata a Villaggio Palumbo, immobile confiscato alla criminalità passato al Comune e per il quale si provvederà presto a redigere e pubblicare il bando per l’assegnazione.

La struttura, con 5 vani e distribuita su una superficie di 129 metri quadri, sarà assegnata a titolo gratuito per un periodo di 15 anni. La convenzione potrà essere rinnovata una sola volta.

Al suo interno dovranno svolgersi attività socioculturali ed ambientali al servizio del territorio e dell’intera comunità.

I progetti saranno valutati da un’apposita commissione. Tra i criteri da osservare ci saranno quelli della compatibilità con la conformazione dell’immobile; con l’attinenza delle finalità dei progetti alle esigenze sociali; con la reale efficacia dei progetti dal punto di vista socioculturale ed ambientale e della sensibilizzazione alla cultura della legalità e della trasparenza.