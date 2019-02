Carabinieri: la Stazione di Cirò Marina ha un nuovo Comandante

Assume il Comando della Stazione Carabinieri di Cirò Marina il Maresciallo Capo Castellaneta Nicola, in sostituzione del Luogotenente C.S. Elio Codispoti, in congedo dal mese di gennaio per raggiunti limiti di età.

Il Maresciallo Castellaneta, 40 enne della provincia di Bari, ha già prestato servizio in Molise, Sardegna ed in Calabria, avendo diretta conoscenza del territorio cirotano in quanto è stato già al comando della Stazione Carabinieri di Verzino, ove ha espresso elevata professionalità e vicinanza alla popolazione locale.