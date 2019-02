Crosetto. Ordinato smaltimento dei rifiuti e ripristinato guasto idrico nel comune unico

Sulla notizia dei rifiuti depositati in modo non controllato in località Crosetto, è stata ordinata la rimozione e lo smaltimento con ripristino dello stato dei luoghi ai soggetti interessati. Le ditte responsabili della violazione dovranno farsi carico delle spese necessarie.

È quanto contenuto nell’ordinanza del Commissario Prefettizio, Domenico Bagnato che precisa “i rifiuti sono stati individuati durante un sopralluogo da parte dei Carabinieri Forestali”.

Interruzione del servizio idrico a Sant’Angelo, il guasto di competenza della Sorical è stato riparato. Oggi è tornata l’acqua. L’Organo Commissariale si scusa con i cittadini che hanno subito disagi.