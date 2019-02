Emma in concerto: tappa del tour ‘Essere qui’ domani a Reggio

Partirà questa sera dal Pala Florio di Bari la seconda parte dell’Essere qui Tour di Emma, che con la sua inconfondibile grinta tornerà a calcare il palco dell’“Exit”, il suo personale club musicale, per emozionare e coinvolgere tutto il suo pubblico con alcuni dei brani estratti dall’ultimo progetto discografico “Essere qui - B∞m Edition”, le grandi hit del suo repertorio e alcune tra le sue canzoni più emozionanti e significative. Il tour farà tappa anche in Calabria con il concerto di domani al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Ma le novità su Emma non finiscono qui con “Essere qui tour”: il 22 febbraio infatti suonerà in radio e sarà disponibile in digitale “Love is madness” il nuovo singolo dei Thirty seconds to Mars ft. Emma.

“Sono senza parole! Non vedevo l’ora di dirvelo… Niente è impossibile – racconta Emma sui suoi social –, e questa è una grande dimostrazione. Lavorare duramente, amare la musica fino in fondo e crederci sempre! “Love is madness” è il nuovo singolo! È un grande onore per me!”.

È attualmente disponibile “Essere qui - B∞m edition” il progetto discografico di Emma contenente il singolo “Mondiale”, tutti i brani del disco “Essere qui” e 3 inediti: “Incredibile voglia di niente”, “Nucleare” e “Inutile Canzone” (brano che segna il ritorno di Emma come cantautrice).

“Essere qui - B∞m edition” oltre che nella versione standard è disponibile anche in uno speciale formato magazine, interamente scritto e ideato da Emma, composto da 8 racconti senza filtri, immagini live e inediti scatti di Toni Thorimbert che ne catturano la vera essenza.