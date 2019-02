Tropea. Beccato in casa mentre gettava dalla finestra uno zaino: dentro la marijuana

Un 21 enne, M.L.F., è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

La scoperta è stata fatta ieri mattina dai Carabinieri di Tropea, che dopo aver notato nelle ore notturne un frequente via vai di ragazzi in un zona del centro di Parghelia e precisamente in corrispondenza di un portone, hanno deciso di effettuare un controllo.

Così alle prime ore del mattino, i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione , e dopo aver suonato il campanello hanno notato che da una finestra sul retro dell'abitazione era appena stato lanciato uno zaino sportivo, all'interno del quale sono stati ritrovati 11 panetti di marijuana per un totale di 220 grammi.

Per il giovane sono scattati i domiciliari in attesa del rito per direttissima che si terrà nei prossimi giorni presso il Tribunale di Vibo Valentia.