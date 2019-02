Operazione “Undersize”, sequestrati oltre 6 quintali di prodotti ittici. Multe da 57mila euro

Sei quintali di prodotto ittico sequestrati e una multa da 57mila euro. È il bilancio dell’operazione Undersize che, a livello regionale, ha visto impegnati gli uomini della Guardia Costiera, coordinati dal V Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima della Calabria e della Basilicata Tirrenica, in un’attività di controllo sulla filiera.

Complessivamente, sull’intero territorio regionale, sono state elevate 16 multe, per un importo di circa 57 mila euro e con il sequestro di circa 600 chili di prodotto; una denuncia penale è stata scattata anche per tentata frode in commercio, con il sequestro di circa 28 chili di pescato; altri due sequestri hanno riguardato invece attrezzi da pesca utilizzati in violazione alle norme di sicurezza della navigazione.

Nel solo reggino, l’attività di polizia marittima eseguita, ha portato a 5 verbali amministrativi per un ammontare di oltre 34 mila euro a far scattare i sigilli su oltre 500 chili di prodotto ittico, il tutto a carico di autotrasportatori per la detenzione di prodotto sotto la taglia minima; ed esercizi commerciali per la mancanza di etichettatura e tracciabilità.

Di rilievo è il sequestro di circa 450 chili di novellame di sarda, operato dai militari della Capitaneria di porto della città dello Stretto e dell’Ufficio marittimo di Villa San Giovanni, nella notte del 24 gennaio. Il pescato è stato scoperto nascosto in un’autovettura presso gli imbarchi.

I controlli si sono poi concentrati nei punti di sbarco del pescato, per prevenire e reprimere l’abusivismo e la commercializzazione degli esemplari di taglia inferiore alla minima, oltre che verificare la tracciabilità e la corretta compilazione delle dichiarazioni previste sui quantitativi e le specie pescate, ma anche presso dettaglianti e attività di ristorazione per contrastare appunto eventuali frodi in commercio e la somministrazione di prodotti in cattivo stato di conservazione.