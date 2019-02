Cassano, sottoscritta linea di indirizzo per protocollo di legalità

La Commissione Straordinaria di Cassano All’Ionio ha approvato l’atto di indirizzo per sottoscrivere un protocollo di intesa per la legalità con la Prefettura di Cosenza. Questo per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

I commissari già nel 2017 avevano redatto un piano per i responsabili dei settori in cui si articola la vita dell’ente, in cui avevano previsto l’obbligo di richiedere preventivamente alla Prefettura competente per territorio il rilascio delle informazioni antimafia sui soggetti privati che contraggono con il Comune di Cassano. Il protocollo da siglare con la prefettura è dunque uno degli obiettivi della commissione per rafforzare e potenziare tutte le attività per la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore degli appalti, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi.