Gioia Tauro, si rifiuta di mostrare i documenti e minaccia gli agenti. Arrestato

Oltraggio, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Sono i reati contestati a L.M., un 25enne di Rizziconi arrestato ieri dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro.

Durante un’attività di controllo agli avventori di bar della cittadina reggina, i poliziotti hanno chiesto i documenti al ragazzi che pare non abbia particolarmente gradito la richiesta, rifiutandosi infatti di farlo e, per tutta risposta, minacciando gli agenti e tentando, in più occasioni, di avere uno scontro fisico.

La pattuglia lo hanno quindi arrestato, ma l’uomo ha continuato a tenere un atteggiamento minaccioso anche dopo le prime fasi del controllo, forse a cause dell’alcool.

Il 25enne è stato anche trovato in possesso di una piccola quantità di canapa indiana per cui è stato segnalato al Prefetto per l’emissione dei previsti provvedimenti amministrativi.