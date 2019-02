Il vento flagella il crotonese, ancora soccorsi: Vvff impegnati da due giorni

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Il forte vento che ha sferzato Crotone mercoledì scorso, con raffiche anche della potenza di 50 nodi, ha lasciato strascichi in termini di danni, piccoli e grandi, sul territorio a cui hanno dovuto far fronte i vigili del fuoco del comando provinciale pitagorico, impegnati ininterrottamente dal primo giorno.

Un lavoro che i pompieri hanno proseguito fino alle ultime ore, effettuando numerosi interventi, oltre una cinquantina, a cui si sono poi aggiunti un’altra trentina in sospeso nella sola giornata di ieri e che non era stato possibile portare a termine nell’immediato.

Il centralino della sala operativa dei vigilfuoco non si è mai silenziato aggiungendosi successive richieste dei cittadini, e che hanno impegnato tutte le squadre nella risoluzione di pericoli imminenti (tetti divelti, alberi abbattuti, cornicioni pericolanti, eccetera) a cui si è posto subito rimedio con l’apporto di automezzi attrezzati per i lavori in alta quota.

Numerose le telefonate, dunque, che sono giunte al numero di emergenza del 115, da dove gli operatori hanno cercato anche di tranquillizzare i residenti, rassicurando chiunque avesse bisogno di aiuto sulla presenza dei vigili del fuoco.