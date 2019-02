Mareggiata, sopralluoghi in corso sul territorio di Corigliano Rossano

“Il tubo emerso dal bagnasciuga in seguito alla mareggiata in località Pirro Malena a Rossano non è fognario né è di competenza comunale”. È quanto fa sapere il Comandante della Polizia Municipale di Corigliano Rossano informando che una pattuglia di Vigili Urbani, impegnata per sopralluoghi su tutto il territorio, si è recata anche sul sito in questione per effettuare tutte le verifiche, appena ricevuta la segnalazione.

"Insieme agli uomini della Guardia Costiera, la Polizia Municipale ha accertato che non si tratta di scarico di fogna. Il ripristino non spetta al Comune ma all'ente competente che – fa sapere Levato – è stato già allertato".