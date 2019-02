Pugliese incontra il Liceo classico: si parla di un nuovo progetto di riqualificazione

Il Presidente Ugo Pugliese ha accolto i rappresentanti d’istituto del Liceo Classico “Pitagora” per fare il punto sulla situazione in cui versa lo storico edificio, e per aggiornarli sui prossimi interventi e progetti che coinvolgeranno l’istituto crotonese.

All’incontro che si è svolto giovedì mattina nella Sala Giunta, oltre ai ragazzi ed al Presidente Pugliese, hanno partecipato il dirigente della Provincia l’architetto Artese, la dirigente del Liceo classico Ardito ed il professore Sabatino Iuliano.

“Attendiamo gli ormai famosi 3 milioni di euro per scuole e strade – ha dichiarato Pugliese - ma dobbiamo anche precisare che sono solo un parziale recupero di quello che ci è stato tolto! Oggi noi dobbiamo essere in grado di guardare oltre, di andare avanti. Una nuova progettazione, un modo nuovo di pensare la scuola, un modo europeo di fare didattica - ha spiegato il Presidente dell’Ente intermedio – è quello che faremo insieme ai ricercatori di Indire. Con l’associazione presieduta dal professor Biondi ho avviato un’interlocuzione proficua, si tratta - ha sottolineato Pugliese – di una scommessa, che ho fatto, e che con l’aiuto dei ragazzi e dei dirigenti scolastici intendo vincere!”

“Puntare in alto, sognare e pensare in grande perché solo così si superare il gap culturale di questo territorio, ed è per questo che ai ragazzi del Liceo crotonese il Presidente Pugliese ha chiesto di contribuire alla realizzazione di un progetto che potrebbe fare della loro scuola un modello di innovazione, un progetto che dovrà coniugare il valore storico dell’immobile e la didattica europea. I rappresentati degli studenti hanno da parte loro accettato la sfida e si sono dichiarati pronti a mettersi al lavoro da subito per redigere un nuovo e più complessivo progetto di recupero e valorizzazione del Pitagora, senza dimenticare però che oggi è necessario intervenire per garantire la sicurezza dei 600 studenti”.

“Ringrazio il Presidente Pugliese – ha dichiarato la dirigente Ardito – e ringrazio i tecnici per l’attenzione e la collaborazione. Il dialogo è importante, ed è importante anche l’ascolto, ed il coinvolgimento dei ragazzi e delle loro famiglie è un segnale forte di cambiamento.”

“Il lavoro avviato oggi proseguirà, il tavolo resterà aperto, ma mettiamo in campo subito – ha concluso Pugliese – l’intervento di emergenza per garantire l’incolumità dei ragazzi, e per rassicurare le famiglie”.

Domani il presidente ed i tecnici della Provincia si recheranno al Liceo Classico Pitagora per un sopralluogo volto a verificare le condizioni delle impalcature installate a dicembre del 2016 per evitare la caduta di calcinacci, ed appurare la stabilità delle stesse.