Con la ’mbasciata chiedevano la mazzetta per il clan: arrestati due presunti estorsori

Trae il nome dal termine tipicamente calabrese "'Mbasciata", ovvero la richiesta per conto di altri soggetti più "potenti", l'operazione che ha fatto scattare l'arresto nei confronti di due soggetti del vibonese ritenuti responsabili di tentata estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso.



GLI ARRESTATI | A finire in manette all’alba di oggi, per opera dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Serra San Bruno, supportati nella fase esecutiva dai militari delle Stazioni di Soriano Calabro e Arena, sono stati: Emilio Pisano, 50enne originario di Gerocarne – Fraz. Ariola, e Vincenzo Puntoriero, 65enne originario di Rosarno, ma domiciliato in Vibo Valentia.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP di Catanzaro su richiesta della DDA di Catanzaro diretta dal Procuratore Capo Dott. Nicola Gratteri .

LA SCOPERTA| Le indagini hanno avuto inizio nel mese di febbraio 2018 quando due imprenditori edili, originari di Arena, hanno denunciato un tentativo di estorsione posto in essere in più occasioni tra Vibo Valentia e Arena.

Nella circostanza, i due imprenditori, fratelli tra di loro, hanno denunciato che mentre stavano eseguendo un lavoro per il ripristino delle condutture fognarie nel capoluogo di Provincia, ottenuto mediante affidamento diretto, sono stati avvicinati in almeno 3 circostanze dagli arrestati.

IL MODUS OPERANDI | I due soggetti, di fatto, con modalità tipiche dell’ambiente mafioso, avrebbero avvicinato in più occasioni i due fratelli al fine di ottenere il pagamento di 2000 euro, pari a circa il 5 % dell’importo complessivo dell’appalto.

Le minacce, di fatto, sarebbero state “rapportate” sia in maniera implicita che in maniera esplicita al fine di poter continuare ad eseguire l’appalto ottenuto senza “fastidi” trattandosi di “forestieri” che, proprio per aver sconfinato dal proprio Comune, dovevano “sborsare” una percentuale sul valore del lavoro alla cosca egemone di Vibo Valentia.

Di fatto, gli espliciti riferimenti agli “amici di Vibo”, hanno consentito agli inquirenti di collegare i vari episodi estorsivi, dopo aver prima identificato gli autori materiali del reato.

Il nome dell’operazione trae dunque origine proprio dal fatto che i due soggetti arrestati, di fatto, agli occhi dei denuncianti, apparivano “solo” come mediatori, cioè, utilizzando il tipico termine in dialetto calabrese, portatori proprio di una ‘mbasciata.

Gli arrestati sono stati ristretti presso la casa circondariale di Vibo Valentia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.