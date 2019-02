Barbuto (M5S): “incontro con Trenitalia, a giorni i dati dei lavori sui trasporti veloci in Calabria”

“Nei giorni scorsi, insieme ai colleghi deputati Elisa Scutellà e Francesco Forciniti, - racconta Elisabetta Barbuto esponente del M5S alla Camera - abbiamo incontrato i dirigenti della divisione commerciale e dell'area istituzionale di Trenitalia. C’erano già stati una serie di tavoli di discussione tempo fa e abbiamo sollecitato ogni decisione di Trenitalia visto che siamo tornati a parlare di istanze presentate ormai da diverso tempo”.

“Abbiamo avuto un confronto – spiega la deputata - su delle richieste che arrivano dalla Calabria come il ripristino dell’Intercity Crotone-Milano, dell’istituzione del Freccialink che da Crotone dovrebbe portare a Lamezia Terme per permettere ai miei concittadini, in poco tempo e in attesa che si completi l’elettrificazione della linea ferroviaria Corigliano-Crotone e l’ammodernamento di tutta la tratta Jonica, di poter prendere i collegamenti veloci che passano sulla Tirrenica. Abbiamo parlato, soprattutto, del Frecciargento che dovrebbe portare in futuro dalla fascia Jonica a Roma”.

“Collegamenti, in pratica, veloci ed efficaci. I dirigenti di Trenitalia sono stati molto disponibili e ci hanno spiegato come sia in corso un'approfondita analisi sulla fattibilità di tutti i collegamenti, in particolare del Frecciargento e del Freccialink. Il bacino di utenza potenziale c'è, e con l'istituzione di una nuova coppia di treni, l'intera area potrebbe moltiplicare i suoi numeri in un periodo di tempo neanche troppo lungo, divenendo più facilmente raggiungibile e quindi maggiormente appetibile per turisti, studenti fuori sede, e per tutti coloro i quali oggi sono costretti a viaggiare con altri mezzi” – annuncia.

“Non è un mistero – prosegue - che si lavori ad un Frecciargento che da Sibari porti a Roma e, una volta completata l’elettrificazione della linea Crotone-Corigliano Calabro, parta invece dalla città pitagorica. Un sistema, comunque, da costruire e mettere in funzione senza snaturare la naturale conformazione del litorale ma favorendo il tipo di turismo lento tipico della costa jonica frastagliata.

A giorni, probabilmente entro fine mese o comunque prima che il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Danilo Toninelli torni in Calabria per verificare lo stato delle pratiche aperte, saranno resi pubblici i dati dell'analisi. I rappresentanti di Trenitalia, però, ci hanno confermato che c'è tutta la volontà di investire per aiutare a far crescere la Calabria ionica facendola uscire dall'isolamento”.

“Siamo consapevoli – conclude la pentastellata - che istanze e le richieste della Calabria Jonica sono conosciute e prese in considerazione come mai è stato fatto prima. Torneremo presto e spesso fino a quando non avremo ottenuto quello che l’area jonica e il Crotonese meritano. Vi terremo aggiornati”.