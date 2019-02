Dipendenze, bilancio drammatico ad ogni età: se ne parla alla scuola Zumbini con il Serd

Allarmano i dati che dall'inizio dell'anno nel nostro Paese hanno confermato 28 morti per overdose da ogni tipo di droga, range di età, come primo approccio, sceso addirittura a 10-14 anni, con una incredibile facilità di acquisto delle sostanze stupefacenti anche su internet.

Per questo motivo il Settore Educazione del Comune di Cosenza ha organizzato, per domani mattina alle 10, 15, alla scuola media Zumbini (via Riccardo Misasi) un incontro fra le terze medie e il direttore del Serd di Cosenza, Roberto Calabria.

“Siamo impegnati da un biennio nei progetti esperienziali di prevenzione del disagio e delle dipendenze - ha detto il dirigente del settore educazione, Mario Campanella - e abbiamo iniziative in corso in tutte le scuole medie cittadine. Grazie all'impegno del sindaco Mario Occhiuto - ha detto Campanella - e del vice Sindaco Jole Santelli, che è anche vice Presidente della commissione antimafia - siamo impegnati a intensificare le attività sul territorio, consapevoli di dover far fronte a minacce che pesano sulla crescita dei nostri figli, come le droghe, l'alcol, le new addictions”.

“Come si legge nella locandina redatta da Tiziana Pulice - ha aggiunto Campanella - è necessario saper ascoltare i ragazzi nella evoluzione psiofisica e questo appuntamento, che è il primo di una serie che riguarderà tutte le scuole cosentine, si prefigge questo obiettivo”.