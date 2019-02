Il vento di burrasca crea disagi nel crotonese: pompieri a lavoro, oltre 50 gli interventi nelle ultime 24 ore

Il maltempo permane sulla Calabria e continua a creare danni e disagi nella varie province.

Il crotonese in queste ore sta facendo i conti con forti raffiche di vento che da oltre 24 ore non mollano la presa. I Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono costantemente a lavoro per far fronte alle tante richieste pervenute al centralino del 115.

Tra la giornata di ieri e la scorsa nottata sono stati circa 50 le operazioni di soccorso effettuate per i danni causati dal forte vento. Al momento – fanno sapere dal Comando - in coda altri 30 interventi della stessa tipologia.

(Notizia in aggiornamento)