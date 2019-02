Maltempo: vento forte e mareggiate lungo la costa jonica cosentina

Vento forte e mareggiate lungo la costa jonica cosentina. Un fenomeno naturale che ha messo in ginocchio, ancora una volta, il territorio. Le onde alte hanno invaso, addirittura, il lungomare di Schiavonea nel comune di Corigliano-Rossano.

Tanta la paura negli abitanti del popoloso borgo marinaro. Sul luogo sono presenti sia gli uomini della Protezione Civile che i Vigili del Fuoco.

Il forte vento, con raffiche violente, ha sradicato diversi alberi in cui, per fortuna, non si registrano danni né a cose né a persone. Tabelloni pubblicitari buttati a terra e tetti scoperchiati di alcune abitazioni. Da segnalare che molti cassonetti dei rifiuti hanno invaso completamente le strade creando non pochi disagi al traffico urbano. Tanta la preoccupazione per i numerosi cittadini della Piana di Sibari e non solo per le violente raffiche di vento che stanno tenendo con il fiato sospeso l’intera popolazione.