FIGC: il presidente del rende entra nel Consiglio Direttivo del Settore Tecnico

L’ottimo lavoro svolto nel corso degli ultimi anni è valso al presidente del Rende Calcio, Fabio Coscarella, un prestigioso incarico federale. Infatti, il numero uno biancorosso è entrato a far parte del nuovo Consiglio Direttivo del Settore Tecnico della FIGC.

Un riconoscimento importante, quello voluto dalla Lega Pro, che tiene conto principalmente dei passi avanti fatti dal progetto “Casa Rende” cresciuto in maniera esponenziale sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista sportivo.

«Sono molto orgoglioso per questa nomina – dice il presidente Fabio Coscarella – Si tratta di una responsabilità importante che voglio portare avanti con impegno e determinazione per contribuire a far fare un salto di qualità all’intero movimento tecnico anche con iniziative mirate al sociale e alle scuole».