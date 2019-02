Danni maltempo: forte vento nel crotonese, numerosi interventi dei carabinieri

I carabinieri del Comando Provinciale di Crotone sono intervenuti in molti comuni della provincia per far fronte alle numerose segnalazioni per danni provocati dalle cattive condizioni meteorologiche dovute al forte vento che ha danneggiato tetti di edifici, l’abbattimento di alberi ed il ribaltamento di veicoli.

Numerosi anche gli interventi nelle zone più periferiche dei comuni della provincia per fornire assistenza a cittadini in difficoltà.