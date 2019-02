Camion si ribalta sulla Statale 106, rallentamenti tra Strongoli e Crotone

Code e traffico rallentato sulla strada statale 106, nel crotonese, dove un camion si è ribaltato proprio al centro del ponte Neto, nel tratto che da Strongoli conduce al capoluogo di provincia.

Il mezzo si è rovesciato sul fronte sinistro e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia per le operazioni di soccorso e per i rilevi del caso. In arrivo anche un’ambulanza sebbene ancora non è stato comunicato se vi siano feriti.

In fase d’accertamento le cause dell’incidente, ma non è escludibile che il mezzo si possa essere ribaltato a causa del forte vento che sta sferzando la zona del crotonese nelle ultime ore, raggiungendo anche i 50 nodi.