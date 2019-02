Polizia: da oggi la Questura di Vibo Valentia ha 30 agenti in più

Da oggi la Questura di Vibo Valentia ha 30 poliziotti in più. Sono stati assegnati, infatti 27 agenti “che, insieme a 8 - arrivati a Vibo prima di Natale – completano – spiega una nota della Questura - una prima fase di potenziamento delle Questure italiane più impegnative e difficili. Solo 5 poliziotti sono, invece, stati trasferiti in altre sedi per avvicendamenti ordinari.

La “nuova linfa” della Polizia di Stato di Vibo – i neo trasferiti hanno un’età compresa fra i 20 e i 30 anni - è composta anche di 10 agenti in prova, provenienti dalle migliori scuole di Polizia, quella di Trieste e quella di Vibo. Tra di loro, alcuni sono laureati, altri vantano qualificati percorsi professionali e didattici. Tutti saranno destinati ad incarichi operativi e andranno a potenziare, in gran parte l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Da domani, Vibo Valentia potrà così contare su un numero doppio di Volanti sul territorio, da impegnare sulle attività di prevenzione e repressione.

Il potenziamento di 30 unità – fortemente voluto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, attento alle dinamiche del territorio del distretto di Catanzaro (Vibo – Crotone – Cosenza – Catanzaro) e al fenomeno della criminalità organizzata della ‘ndranghetà – permetterà di elevare i livelli di attenzione e di risposta anche sul fronte investigativo, non trascurando le istanze di sicurezza dei cittadini.

Ai neoassunti nella Polizia di Stato - si legge infine - il benvenuto del Questore e di tutti i poliziotti di Vibo Valentia”.