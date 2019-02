Per motivi di ordine pubblico a causa della realizzazione della nuova rotatoria sulla statale 107 la gara di domani tra Rende calcio e Siracusa valevole per la 26ª giornata del campionato di serie C, si giocherà a porte chiuse.

La decisione acquisita dalla Lega Pro, è stata emessa dal Prefetto della provincia di Cosenza e dispone lo svolgimento della gara in assenza di spettatori.