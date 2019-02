Centenaria spegne candeline a Castrovillari, accolta da tutta la comunità

Teresa Alberti la centenaria originaria di Mormanno ma residente da sempre a Castrovillari è stata festeggiata da tutta la comunità, accolta dal vice sindaco, Francesca Dorato e dall’assessore Maria Silella che ieri in occasione del suo compleanno hanno voluto essere presenti all’evento augurandole il meglio a nome dell’Amministrazione comunale.

L’anziana donna, nata il 12 febbraio del ‘19, attorniata dai figli, nipoti e pronipoti, ha spento le sue candeline con tanti amici e conoscenti, commossi e stupendamente felici.

Un momento di festa semplice che “esprime - hanno dichiarato gli amministratori a margine del piccolo evento - la bellezza di questi gesti, a memoria di una vita che è stata ed è riferimento per ciascuno, per tutto ciò che significa ed esprime, nonché per il patrimonio umano che porta in dote ai giovani e con una letizia dell’altro mondo la quale sconvolge e deve far riflettere sull’importante ruolo che ancora svolgono, forti di una tempra che non ha paura del peso dell’età. E’ questo il messaggio che abbiamo potuto cogliere dalla ricorrenza che ci ha coinvolto e che spiazza sempre la vita di ciascuno per la forza che imprime.”