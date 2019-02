Basket, due giornate di squalifica per Vittorio Nobile

Due giornate di squalifica per Vittorio Nobile. È la decisione del giudice sportivo che ha punito l’atleta della Basket Viola per “comportamento non regolamentare espresso in modo plateale e violento per aver lanciato volontariamente la palla verso il tavolo degli UDC”, che prima ha rimbalzato sul tavolo e poi ha “colpito al volto l’osservatore arbitri Barillari, che non ha riportato danni fisici salvo una lieve abrasione che non ha avuto bisogno di intervento medico”.

La società, preso atto del provvedimento emesso a carico del proprio tesserato, proporrà ricorso.