Girifalco: officina senza autorizzazione, scatta multa e sequestro

I carabinieri di Girifalco e della locale stazione Forestale hanno effettuato diversi controlli nelle officine di Curinga.

Durante uno di questi, nella frazione di Acconia, hanno così scoperto che una delle attività esercizio non fosse iscritta nel registro della Camera di Commercio di Catanzaro, e per questo hanno elevato una multa di 5mila euro e quindi sequestrato l’attrezzatura d’officina.

Nella circostanza, i militari hanno inoltre constatato l’assenza dei registri di carico e scarico, attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e quindi ès cattata la denuncia in stato di libertà per il proprietario.

L’uomo dovrà rispondere del reato di gestione di rifiuti non autorizzata, procedendo quindi al sequestro penale dell’officina meccanica.