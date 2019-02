Riunione Lega Giovani: Marisa Luana Cavallo coordinatrice provinciale di Crotone

Un proficuo incontro quello svolto lunedì scorso dalla Lega Giovani Calabria che ha sancito la nomina di coordinatrice provinciale dei giovani di Crotone di Marisa Luana Cavallo.

Erano presenti nel corso dell’incontro Domenico Furgiuele Segretario Regionale della Lega, il Coordinatore Nazionale dei giovani della Lega Andrea Crippa, il Responsabile regionale della Lega Giovani del Trentino Alto Adige Filippo Maturi, il Coordinatore Lega Giovani Calabria Carmine Bruno e ed il Segretario cittadino di Crotone Giancarlo Cerrelli.

L’occasione è stata utile per fare il punto della Situazione dei Giovani della Lega in Calabria e nella Provincia di Catanzaro guidata dal Segretario Provinciale Angelo Greco.

“Il Movimento – afferma Angelo Greco - risulta essere molto attivo nella Provincia di Catanzaro, e ad oggi, risulta essere il primo partito giovanile, quello più forte e presente su tutto il territorio provinciale e regionale. Questo è frutto del duro lavoro, un lavoro quotidiano fatto di gazebi e volantinaggi Informativi sull’operato del Governo del cambiamento, del nostro vice premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Per questo voglio ringraziare l’onorevole Domenico Furgiuele, il Consigliere Provinciale della Lega Nicola Azzarito Cannella, il Commissario Provinciale Antonio Chiefalo e il Coordinatore cittadino di Lamezia Terme Francesco Materazzo per il loro costante impegno e sostegno al nostro movimento giovanile, a dimostrazione che anche a livello Locale la Lega è unita e crede nei giovani”.

“Sono 17 i parlamentari che rappresentano la Lega al Governo sono under 32, unico partito in Italia. La costante crescita del nostro movimento che vede ad oggi nella provincia di Catanzaro circa 50giovani (tutti alle loro prime esperienze politiche) attivi e presenti sul territorio che vanno dai 16 ai 30 anni, con una forte presenza femminile nel partito, che insieme credono ad una Calabria e ad una provincia di Catanzaro che debbano tornare attraverso l’amore per questo meraviglioso territorio ad essere il centro del mediterraneo e dell’Europa, liberandola dall’ultima disastrosa guida regionale targata Pd.

Invitiamo i giovani interessati – conclude la nota - a conoscere il nostro Movimento Giovanile, recandosi presso le nostre sedi presente nella nostra Provincia, o ad avvicinarsi ai nostri prossimi gazebi per continuare a daci forza lavorando sempre con l’umiltà e l’orgoglio di essere militanti tra i militanti nelle strade e nelle piazze”.