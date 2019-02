Girifalco: Fontana Carlo Pacino, arrivano 50mila euro

Cinquanta mila euro per il restauro della fontana Carlo Pacino. La Provincia di Cosenza ha, infatti, dato l’ok alla richiesta formulata dal Comune di Girifalco e indirizzata anche alla Regione Calabria di ottenere un finanziamento per le opere di recupero e risanamento conservativo dei beni monumentali per l’importo di 50mila euro a valere sui fondi residui della legge regionale 24/87 e 31/75.

Intrisa di fascino e mistero, la fontana è anche nota come fontana del diavolo. Un appellativo dovuto a varie ragioni. Per la sua prorompente bellezza con cui sembra sfidare le fattezze della Casa di Cristo, a cui sembra voltare le spalle. E per la leggenda secondo cui la costruzione del monumento sia opera di Lucifero che, tramite essa, ha voluto dare dimostrazione del suo potere.