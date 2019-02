Mezzo pesante si ribalta tra Mileto e Rosarno: ferito il conducente

È di un ferito il bilancio di un incidente che ha sfiorato la tragedia. È successo questa notte sull’autostrada del Mediterraneo dove, allo svincolo tra Mileto e Rosarno in direzione sud, un autoarticolato, carico di tubi metallici si è ribaltato sulla carreggiata. Il conducente ha riportato soltanto lievi ferite.

A determinare l’incidente, probabilmente, un colpo di sonno dell’autista del mezzo. Disagi si sono verificati sull’arteria stradale, dal momento che il tir ha invaso tutta la careggiata e ha bloccato il traffico.

Evidenti le difficoltà anche per i mezzi di soccorso del 118 di Vibo valentia per giungere sul posto, ma soprattutto per poter effettuare il trasporto del paziente.