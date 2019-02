Al liceo Telesio la presentazione del libro “Tutto il bello che c’è”

Si terrà domani giovedì 14 febbraio alle 16,30, nei locali della biblioteca 'Rodotà' del liceo classico Telesio di Cosenza, la presentazione del libro dal titolo Tutto il bello che c'è oltre il Tg scritto da Luigi Spadafora ed Andrea Pietrangeli. L’evento sarà moderato dalla giornalista di Rai 2 Silvia Vaccarezza. Oltre al Dirigente Scolastico, Antonio Iaconianni, porterà i saluti Antonella Giacoia, direttore della Biblioteca.

Il titolo del volume è preso dall'omonima trasmissione che segue il Tg di Rai 2 'Tutto il Bello che C’è… Oltre il Tg'. Il libro si presenta come un’antologia compatta per far conoscere le migliaia di storie che accompagnano e sono il cuore della rubrica in onda sulla Rai ideata da Silvia Vaccarezza e Maria Grazia Capulli, giornaliste del Tg2. Si tratta di storie di vita vera raccontate da chi sa cogliere il lato positivo delle esperienze della propria vita.

Il dirigente scolastico del Liceo Classico 'Telesio' di Cosenza, Antonio Iaconianni, ha dichiarato: «Il nostro Liceo, nella meravigliosa ed autorevole cornice della sua Biblioteca, ospita con grande piacere la presentazione di un libro che racconta la bellezza della nostra quotidianità. Una scuola - ha aggiunto il Preside - nella sua idea più alta dovrebbe educare alla bellezza e far cogliere ai giovani proprio tutto il bello che c'è nelle piccole cose della nostra vita.

Solo da un'educazione alla bellezza può nascere un futuro più bello. Penso che cornice migliore non poteva scegliere la Giornalista RAI, perché nella realtà meridionale, spesso triste, dai contorni talvolta grigi, scuri, il Liceo 'Telesio' di Cosenza è un'oasi di bellezza, rappresenta la positività della nostra società: uno scrigno di meravigliosa speranza che ogni giorno io ed i miei collaboratori più stretti, gli insegnanti ed il personale ATA, cerchiamo di promuovere e preservare per contribuire a dare un po' di bello in più nella società di oggi, ma soprattutto nella società di domani. Noi al Telesio, - ha concluso Iaconianni - con un progetto di scuola che è ormai al settimo anno, ci sentiamo un po', per dirlo con la giornalista Vaccarezza, anche costruttori di bellezza”.