Tenta il furto in un’assicurazione: qualcuno chiama il 112, colto con le mani sacco

È stato sorpreso nel cuore della notte mentre tentava il colpo in un’agenzia assicurativa. Il tutto è accaduto intorno all’una quando dopo una telefonata al 112, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Soverato e della Stazione di Davoli, si sono precipitati in via Pola, in pieno centro cittadino, dove era stato segnalato un furto in atto all’interno dell’attività commerciale.

L’arrivo tempestivo dei militari ha consentito di beccare il malvivente ancora dentro la struttura. Perquisito, l’uomo, un 62enne del posto, M.L. le sue iniziali, è stato perquisito e trovato con una serie di grimaldelli e attrezzi atti allo scasso, certamente usati per forzare la porta d’ingresso, e 100 euro circa in banconote di vario taglio, ritenuti sottratti nell’agenzia e poi restituiti al proprietario.

Pe il 62enne è pertanto scattato l’arresto in flagranza per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose ed è stato messo ai domiciliari.

Nel pomeriggio di oggi la 1° sezione penale del Tribunale di Catanzaro ne ha convalidato l’arresto, disponendo a suo carico l’obbligo di dimora a Soverato, co l’obbligo di restare in casa nelle ore notturne, dalle 20 alle 7 del mattino.