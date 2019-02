Crotone. Aziende colpite dalla tromba d’aria, stamani il sopralluogo dei tecnici

Dopo il rinvio per il maltempo, la scorsa settimana, si è svolto oggi sui luoghi e nelle imprese di Crotone interessate dalla tromba d’aria del novembre scorso (LEGGI), il sopralluogo dei tecnici del Dipartimento Nazionale della Protezione civile.

Un incontro già anticipato agli imprenditori del posto dalla Deputata del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barbuto, che aveva avvisato dell’arrivo dei tecnici che poi avrebbero proseguito la loro visita in Calabria, domani, nei posti della Sibaritide colpiti invece dall’alluvione del 27-28 novembre (LEGGI).

In base al sopralluogo verranno successivamente adottati i provvedimenti che saranno ritenuti più idonei a sostenere le attività.

«Sarà bene ricordare – insiste fa sapere la Barbuto – che il Ministro Barbara Lezzi, recatasi sui luoghi interessati nell’immediatezza, aveva garantito agli imprenditori che il Governo non li avrebbe lasciati soli. Ed in effetti, il Ministro ed i suoi collaboratori, con i quali sono in costante contatto, si stanno occupando della situazione con estrema attenzione e sensibilità”.

«Personalmente – ha concluso Deputata Pentastellata – ho sollecitato e chiesto, al netto di ulteriori richieste, che il Governo vari un provvedimento di sospensione delle scadenze fiscali e contributive in favore delle imprese danneggiate. Per l’adozione di qualunque tipo di provvedimento, infatti, si rivelava imprescindibile il dovuto sopralluogo svoltosi in data odierna in esito al quale si auspica che, in tempi rapidi, le imprese possano avere delle risposte concrete”.