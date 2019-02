Città Storica di Cosenza, Gallo: “La disegni Renzo Piano. Orgoglio della Bellezza”

Renzo Piano

Dal tavolo tecnico convocato dal Ministro Alberto Bonisoli dal quale dovrà scaturire il miglior progetto per l’investimento dei 90 milioni di Euro destinati alla riqualificazione urbana della Città Storica di Cosenza, è scaturita una forte collaborazione tra Fondazioni, Associazioni e Movimenti che desiderano vedere rinascere questo straordinario luogo di memoria, arte e fede.

Proprio oggi, giorno della festività della Patrona di Cosenza, la Madonna del Pilerio, sono nuovamente tutti riuniti, proprio accanto alla Chiesa Madre, per affinare e unire i progetti di tutti i portatori di interesse, da riunire in un solo unico grande progetto di Città e portare sul tavolo del Prefetto di Cosenza giorno 18 febbraio.

Un progetto olistico che vuole meritare ancora, dopo questo investimento, nuova attenzione dai Ministeri e, per questo, guarda ad una scommessa da vincere assolutamente: quella della sostenibilità e della bellezza.

“La Città Storica di Cosenza dovrà essere un esempio per tutta l’Italia, un luogo ove sarà bello vivere e per questo – ha affermato Fabio Gallo della Fondazione “Paolo di Tarso” e Movimento NOI – vorremmo un architetto che ha nel cuore il verde e la bellezza: Renzo Piano. Siamo d’accordo con il celebre architetto quando sostiene che “in Italia dobbiamo avviare due piccole rivoluzioni culturali: la fiducia nella scienza e l’orgoglio della bellezza. E una sana dose di ottimismo per la massa di investimenti da attivare e per sani impatti ambientali”. Anche Boeri, rivoluzionario ideatore del ‘bosco verticale’, potrebbe essere chiamato a dare il suo contributo. I turisti, un domani, dovranno giungere a Cosenza per visitare la Città Storica che porta il segno dei grandi architetti”.

“La Città di Cosenza, con l’Amministrazione Occhiuto vive un momento molto travagliato proprio sulla questione ambientale – prosegue Gallo - e non vogliamo che questa politica, che ha abbandonato la Città Storica per quasi un decennio, abbia a rovinare ancora nel futuro i sogni dei Cittadini di Cosenza. Crediamo che l’Architetto Renzo Piano sia una proposta seria e che i bravi architetti di Cosenza potrebbero collaborare con lui, per dare al territorio la risposta che cerca.”