Maltempo, in arrivo venti di burrasca sulla costa ionica

Venti di burrasca in arrivo in Calabria. La perturbazione dell’Europa nord-orientale arriverà infatti sul mar Ionio, portando venti forti sulle regioni meridionali.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emanato un messaggio di allerta meteo che prevede dalla tarda serata di oggi, martedì 12 febbraio, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Per la giornata di oggi, martedì 12 febbraio, e per quella di domani, mercoledì 13 febbraio, è stata inoltre valutata allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Sicilia nord-orientale.