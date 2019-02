Lavori di riqualificazione urbana per Villapiana Scalo

Villapiana Scalo sarà interessata da una serie di lavori di riqualificazione urbana per un importo di 150mila euro, derivanti da fondi comunali. Il Comune ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori.

I lavori, oggetto di un imminente bando di gara, prevedono un intervento che andrà a concretizzare, tra l’altro, un’azione di manutenzione e riparazione sulla rete idrica e fognaria, il rifacimento del manto stradale in diversi tratti carrabili e la riqualificazione di alcuni percorsi pedonali e marciapiedi, dando così un volto nuovo volto e garantendo una maggiore efficienza stradale e dei servizi per una zona che è centro nevralgico per la comunità di Villapiana.

L’Assessore all’Urbanistica Luigi Lo Giudice, che ha dato impulso al progetto e che ne ha seguito le fasi preliminari in collaborazione con l’ufficio tecnico del Comune di Villapiana ha dichiarato:

“Villapiana Scalo sta per vivere una nuova primavera grazie ad una serie di iniziative e progettualità che la vedono protagonista. I lavori di riqualificazione urbana sono solo la prima delle tante novità che coinvolgeranno la località, e di cui nelle prossime settimane daremo notizia. Queste novità sono frutto di un duro lavoro portato avanti negli anni, che sta producendo i tanti attesi risultati. Soprattutto sotto l’aspetto dell’Urbanistica e della Viabilità, anche pedonale, Villapiana Scalo subirà una significativa rivoluzione, in meglio”.

Il Sindaco di Villapiana, Paolo Montalti, ha espresso soddisfazione per il progetto di riqualificazione che coinvolgerà Villapiana Scalo, e nel lodare l’attenzione posta in essere dell’Assessore Lo Giudice sull’argomento ha dichiarato: “Le progettualità che nelle prossime settimane si dipaneranno intorno a Villapiana Scalo sono il segno di una specifica visione che questa amministrazione sta perseguendo, il cui fine è aumentare significativamente i servizi in una parte della nostra cittadina che così potrà continuare il proprio percorso di crescita sotto il profilo della qualità della vita, confermandosi come uno dei punti focali per lo sviluppo del nostro paese”.