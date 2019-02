La città di Crotone si propone come palcoscenico per i grandi eventi sportivi

La città di Crotone parteciperà a Bologna dal 1 al 3 marzo prossimi alla seconda edizione di “Outdoor Expo” la più importante fiera nazionale degli sport e del turismo all'aria aperta. Il Comune usufruirà di uno spazio gratuito nello stand della Regione Calabria in quella che rappresenta il più importante evento nazionale di settore.

L'assessore allo Sport e Turismo Giuseppe Frisenda, che con il sindaco Ugo Pugliese parteciperà ad una serie di incontri e conferenze nell'ambito dell'evento, è già al lavoro per preparare al meglio la partecipazione che rappresenta non solo una importante vetrina per la città ma anche l'occasione per costruire rapporti istituzionali per proporre Crotone come palcoscenico ideale per ospitare grandi eventi legati al mondo degli sport all'aperto.

Una attività che si inserisce nell'ambito della programmazione dell'assessorato che ha già portato importanti risultati per la città come la presenza della nazionale di calcio Under 20 e l'assegnazione dell'organizzazione del Trofeo Coni Kinder + Sport del prossimo settembre, il più grande evento sportivo nazionale a livello giovanile.

I numeri di “Outdoor Expo” sono notevoli: oltre duecento espositori italiani ed internazionali, istituzioni, atleti, operatori, giornalisti ed esperti di settore che si confronteranno sui tre grandi temi sui quali è articolata la manifestazione: turismo, sport e natura.

L'obiettivo dell'assessorato è quello di presentare agli esperti di settore Crotone come luogo ideale per ospitare in più mesi dell'anno, anche in considerazione del clima favorevole, eventi sportivi all'aperto abbinando anche la tradizionale accoglienza del territorio. Nel corso della fiera è previsto anche la presentazione dell'Osservatorio Italiano del Turismo Outdoor, documento statistico ufficiale che presenta un panorama completo di tendenze e discipline di settore.