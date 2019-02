Lo stato sociale a Catanzaro per parlare di periferie con una graphic novel

Una graphic novel per parlare del disastro delle periferie. Un altro grande evento targato Ubik. Giovedì 14 febbraio, al centro polivalente di Via Fontana Vecchia, alle ore 18.30, ci saranno Lo Stato Sociale e Luca Genovese per presentare “Andrea”, la graphic novel edita da Feltrinelli Comics.

Li avevamo lasciati nel 2018 sul podio di Sanremo con “Una vita in vacanza” ma Lo Stato Sociale non è una mera band dedita al pop frizzante e disimpegnato. In realtà, leggendo i testi delle canzoni realizzate dal gruppo bolognese, si percepisce una malinconica rabbia e uno sguardo impietoso sulla società contemporanea.

Un’attitudine che aveva già travalicato i confini musicali due anni fa nel romanzo “Il movimento è fermo” e che adesso prende la forma di una graphic novel illustrata dal loro conterraneo Luca Genovese. Il racconto narra di un ragazzo, Andrea, che ha un bar nella periferia di Bologna, dove trascorre la maggior parte del suo tempo. Quel bar è il suo oblò sul mondo. Alienato dalla routine quotidiana e logorato da un contesto sociale ostile, Andrea da quel mondo cerca in tutti i modi la fuga. Anche attraverso sogni e visioni. Ma sarà il suo passato a raggiungerlo e travolgerlo, trascinandolo in una spirale di follia.

L’incontro sarà moderato da Nunzio Belcaro della Ubik. Parteciperanno il disegnatore e Alberto Guidetti, in arte Bebo, membro fondatore de Lo Stato Sociale, nonché autore dei testi della storia. A discutere con loro ci sarà Emiliano Lamanna.