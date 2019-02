Tassone: “ritardi inaccettabili sull’ospedale di Serra, pronti alla mobilitazione”

Ospedale Serra San Bruno

Arriva una forte presa di posizione da parte del sindaco Luigi Tassone in merito ai ritardi nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del reparto di Lungodegenza e propedeutici all’apertura del reparto di Riabilitazione dell’ospedale “San Bruno”.

Il primo cittadino, ricordando “il preciso impegno preso dai vertici dell’Asp di Vibo Valentia in merito alle procedure d’appalto ribadito anche in occasione di incontri appositamente convocati, - sottolinea che - a distanza di mesi dall’approvazione dei progetti, le procedure non sono state avviate”.

“A dispetto delle rassicurazioni – rileva Tassone – ciò che abbiamo potuto notare sono solo inaccettabili ritardi che creano disagi e sfiducia nella popolazione del comprensorio. È pertanto indispensabile che l’Asp passi con solerzia dalle parole ai fatti, perché la comunità ha bisogno di risposte concrete ed immediate, specie in un settore particolarmente delicato, quale quello sanitario che riveste un’importanza vitale per un territorio già afflitto da un grave ritardo di sviluppo”.

Il richiamo è diretto al commissario Angela Caligiuri che “ben conosce la situazione dell’ospedale di Serra. Non staremo più ad attendere – avverte Tassone – ma pretendiamo di conoscere subito la tempistica. In caso di temporeggiamento o di silenzio, non esiteremo a promuovere una grande mobilitazione chiamando a raccolta tutti i cittadini che vogliono vedere rispettato il loro sacrosanto diritto alla tutela della salute”.