Civita e Frascineto gemellati con due comuni del Kossovo

E’ stato sottoscritto il Memorandum d’Intesa sulla cooperazione comunale internazionale tra i comuni di Civita e Frascineto con i comuni di Fushe e Lipjan in Kossovo che avverrà il prossimo 17 febbraio, in occasione dell’anniversario d’indipendenza del Kosovo, nella sede del Ministero dell’Amministrazione del governo locale, dove le due delegazioni dei comuni calabresi saranno accolte dal segretario generale del Ministero, Rozafa Ukimeraj.

La delegazione del comune di Civita sarà condotta dal primo cittadino, Alessandro Tocci, dal capogruppo di maggioranza, Andrea Ponzo, e dal consigliere comunale delegato allo Sport, Vincenzo Oliveto.

L’obiettivo del Memorandum d’Intesa, è quello dello “la realizzazione di attività culturali e ricreative comuni, per lo scambio delle esperienze delle istituzioni scolastiche e delle associazioni culturali e artistiche, per lo scambio delle esperienze nel campo dell’arte, della cultura e delle altre attività educative e per lo scambio delle esperienze nel campo dello sviluppo locale”.

Nel corso della visita, dal 17 al 20 febbraio, le delegazioni dei comuni di Civita e Frascineto avranno l’opportunità anche di visitare alcune realtà imprenditoriali kosovare. “Con questo accordo sulla cooperazione comunale internazionale - ha spiegato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci – vogliamo intraprendere nuovi rapporti di cooperazione e di scambi commerciali e culturali promuovendo, altresì, il nostro territorio e, soprattutto, le nostre potenzialità e la nostra identità. Cosa che già facciamo da qualche anno con l’Albania”.

“La sottoscrizione di questo Memorandum d’Intesa che è un valore aggiunto per noi comunità italo – albanese – ha concluso - offre la possibilità al comune di Civita di dialogare con un nuovo Paese e aprire, quindi, nuove possibilità per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni enogastronomiche civitesi che già sono apprezzate e conosciute non solo in Italia, ma in gran parte del Mondo”.