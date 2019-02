Seminario Anci in Cittadella sulla gestione e l’affidamento dei rifiuti

La questione rifiuti ed in particolare quella della tariffazione sarà tra gli argomenti sui quali si confronterà il direttivo regionale di Anci Calabria in programma domani nella Cittadella Regionale a Catanzaro, a margine del seminario dal titolo La Gestione dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio – affidamento del servizio, tariffazione e avvio a ricicli dei rifiuti da raccolta differenziata, promosso da Anci e Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) in partnership con Regione Calabria.

All’incontro pubblico, che si terrà nella sala oro, dalle 9 alle 14.30, insieme allo stesso Presidente Callipo interverranno anche l’assessore regionale all’ambiente Antonella Rizzo, i docenti Fabio Magrone della Sogesid e Paola Rizzuto, esperto in legislazione ambientale.

“L’intera questione rifiuti – continua il Presidente Anci – resta per i sindaci calabresi un problema oggettivo che rischia per altro di aggravarsi con la progressiva incapienza delle discariche esistenti. A rendere di più difficile soluzione la vicenda – aggiunge – è poi il fatto che i costi complessivi per gli enti locali non scendono proporzionalmente all’aumento della differenziata, a causa del notevole peso dei costi fissi, il che rischia di produrre a cascata un amento delle tariffe a carico cittadini”.

“Insieme alla Regione Calabria – conclude Callipo – continueremo a lavorare in sinergia per affrontare tutti i problemi legati al passaggio di gestione all’Ato, per definire tariffe sostenibili e per affrontare il problema sia della carenza di discariche sia di individuazione dei siti in cui realizzare l’impiantistica prevista nel piano regionale dei rifiuti”.