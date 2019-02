“Scialatea”: la nuova campagna di marketing della Metrocity approda alla Bit di Milano

La Città Metropolitana di Reggio Calabria proprio in questi giorni con il suo stand e la nuova campagna di marketing territo “Scialatela” alla Borsa Internazionale del Turismo che punta i riflettori sulle perle dislocate su tutto il territorio.

“La nostra Città Metropolitana è talmente ricca di tesori archeologici, paesaggistici, artistici, architettonici, enogastronomici da meritare i grandi palcoscenici – ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà – stiamo mettendo in campo tante iniziative per promuovere le nostre bellezze al grande pubblico, quello mondiale, e questa rappresenta per noi una importante occasione, un appuntamento imperdibile da affiancare ad azioni quali il meeting dei tour operator tedeschi in riva allo Stretto, o la campagna “Scialatela”, partita nei giorni scorsi. Reggio e il suo comprensorio è città per ogni periodo, il cui turismo va destagionalizzato per poter godere delle nostre bellezze in ogni momento dell’anno. Ma, ancor più importante, le nostre ricchezze sono testimonianza di un passato coinvolgente e grandioso, affascinante e intrigante ed è anche questo che intendiamo esportare: la nostra millenaria cultura”.

“Mare, montagna, collina – sono le parole del Consigliere Filippo Quartuccio, presente alla Bit – la nostra offerta è variegata e la stiamo valorizzando al massimo in questa splendida cornice meneghina, tappa di milioni di viaggiatori, operatori, giornalisti, startupper, travel blogger. Turismo è sinonimo di crescita, lavoro, sviluppo economico, ecco perché la MetroCity, su indirizzo del Sindaco Falcomatà, impiega risorse in campagne promozionali e iniziative di livello che, affiancate a questa splendida esperienza che è la Bit, possano produrre il massimo rendimento in termini turistici”.