Due incontri per parlare di ultime novità sull’Iva con l’esperto Renato Portale

Giuffrè Francis Lefebvre, leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e fiscale, sarà a Cosenza domani e a Catanzaro giovedì per parlare delle ultime novità legislative nazionali e comunitarie in materia di Iva.

I due eventi si inseriscono in un calendario di ventidue date, diventato ormai un appuntamento imperdibile per i professionisti e gli esperti del settore, ma anche per tutti coloro che vogliono conoscere le novità legate all’Iva.

A fare da Cicerone nei meandri e nelle novità legislative il professor Renato Portale, tra i massimi esperti italiani in materia e autore del manuale edito da Giuffrè Francis Lefebvre “Iva – Imposta sul valore aggiunto 2019”.

Portale nel corso degli incontri di questo tour che fa tappa in tutta Italia, offre una consulenza e un aggiornamento gratuito sul regime fiscale in materia di Iva. La partecipazione all’evento, oltre a riconoscere crediti formativi ai commercialisti, è un’occasione unica per scoprire e approfondire le norme di ultima applicazione sulla fatturazione elettronica, le nuove regole di registrazione e detrazione dell’Iva per le fatture emesse e ricevute, i voucher e buoni merce emessi dal 2019, le semplificazioni fiscali e le novità relative all’Iva contenute nella Legge di Bilancio 2019.

Tra i tanti argomenti, sotto la lente di ingrandimento la cosiddetta “flat tax”, il nuovo regime forfettario previsto nella Legge di Bilancio 2019 che stabilisce una tassa fissa del 15% per tutti i lavoratori autonomi che guadagnano fino a 65mila euro l'anno.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per iscriversi basta collegarsi al portale internet www.odcec-ra.it, sezione “Fpc – Iscrizione Eventi Formativi”.

La partecipazione consente inoltre di maturare quattro crediti formativi ai fini dell’assolvimento all’obbligo della Fpc.