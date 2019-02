Comitato Pineta di Giovino pronto per il recupero del ‘polmone verde’

Il comitato “Gli amici della Pineta di Giovino”, nel quale confluiscono persone che hanno sempre avuto a cuore le sorti della Pineta, si stanno attivando per il recupero del polmone verde.

È un contributo di passione e volontariato a sostegno di una nobile causa, la tutela di un patrimonio naturalistico non solo con l’impegno costante e il lavoro sul campo, ma anche attraverso l’utilizzo dei social network per incanalare le energie positive che provengono dalla società civile. Incanalare queste forze, organizzarle in questo contenitore di positività che vuole essere “Gli amici della Pineta di Giovino”, è la maniera più utile per dare “sfogo” al proprio senso civico.