Sociale. Conferenza sindaci riunita per programmare gli interventi: 171 mila euro in arrivo

“Favorire progetti individuali anche personalizzati attraverso l’utilizzo di professionalità qualificate assicurando servizi alla persona efficaci” è il fine emerso nel corso della Conferenza dei Sindaci del distretto socio-sanitario di Mesoraca.

Ad esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto è il Sindaco e Presidente della Conferenza Nicola Belcastro che nei giorni scorsi ha convocato gli amministratori di Rocca Bernarda, Santa Severina, Petilia Policastro, ed i rappresentanti dell’Asp di Crotone, della Copross, del Forum Terzo Settore e dei sindacati.

Le idee raccolte durante la riunione giungono a margine della rimodulazione degli interventi dei piani distrettuali del Fondo Nazionale per l’Autosufficienza (Fna) annualità 2014-2015 e quella per la programmazione degli interventi per il Fondo Povertà.

Tra le proposte vi è quella di un laboratorio per disabili a beneficio di tutto l'ambito. Belcastro ha, quindi, colto l’occasione per ringraziare, per la grande disponibilità finora dimostrata, il dirigente regionale ai servizi sociali Rosalba Barone.

Interventi di contrasto alla povertà/5 educatori professionali faranno da supporto alle attività nei centri per un anno e 80 ore mensili. 2 psicologi offriranno il servizio ascolto per un totale di 60 ore mensili per 12 mesi. Saranno acquistati materiale ludico e cancelleria attrezzature e piccoli arredi per l’allestimento dei centri.