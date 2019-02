Premio ‘Storie di alternanza’: Cciaa Crotone avvia la seconda edizione

La Camera di commercio di Crotone, in collaborazione con Unioncamere ed il sistema camerale, lancia la seconda edizione del Premio "Storie di alternanza", dedicato ai migliori racconti audiovisivi delle esperienze di alternanza scuola-lavoro realizzati dagli studenti in collaborazione con i tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.

Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di commercio di Crotone, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, cui si accede solo se si supera la selezione locale.

Dal 1° febbraio 2019 è possibile presentare la domanda di iscrizione per la Sessione I semestre 2019 a questa iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane che rientra tra le attività di orientamento al lavoro ed alle professioni, messe in campo dall’ente camerale e rivolto ai Licei ed Istituti di istruzione secondaria della provincia di Crotone..

“L’obiettivo del premio è valorizzare a dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutors scolastici – spiega il Presidente dell’Ente camerale Alfio Pugliese – la Legge di bilancio 2019 ha ridisegnato i percorsi di alternanza scuola-lavoro ridenominandoli in Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e ne ha confermato l’obbligatorietà. La Camera di commercio di Crotone sta puntando molto per favorire l’incontro tra le imprese del territorio e gli studenti, indirizzando l’attività di orientamento verso i temi del digitale, a vantaggio della riduzione del divario tra domanda e offerta di lavoro”.

Si ricorda che per la partecipazione alla II sessione dell’edizione 2018-2019 del premio bisogna collegarsi al sito www.storiedialternanza.it e seguire il percorso indicato.