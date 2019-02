Scontro frontale sulla provinciale 17, un morto e due feriti

Era alla guida di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un pulmino sul quale viaggiavano una decina di persone.

Non c’è stato nulla da fare per il guidatore dell’automobile, deceduto sul colpo, mentre due persone che viaggiavano sul furgoncino sono rimaste lievemente ferite.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 17 che collega Vibo Valentia a Tropea, tra il bivio per Nicotera e quello per Spilinga, lungo un rettilineo.

Sul luogo è arrivato l’elisoccorso che, tuttavia, è subito ripartito senza trasportare alcun paziente dopo che i medici hanno constatato il decesso del conducente della Punto. Sul posto sono inoltre intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.