Caulonia, approvato piano di zona del distretto socio-sanitario

Il Consiglio Comunale di Caulonia ha approvato all’unanimità il Piano di Zona del Distretto socio-sanitario nord, di cui Caulonia è comune capofila, già approvato nell'assemblea dei Sindaci del Distretto. Nel piano sono previste tutte le misure in favore di chi versa in stato di estrema difficoltà, finanche prestazioni socio-sanitarie erogate per le persone non autosufficienti.

A relazionare sul punto è stato il capogruppo di maggioranza Maria Elisa Cannizzaro. “Il nuovo piano di zona – ha affermato Cannizzaro - è frutto di un importante lavoro di collaborazione con i Comuni del Distretto. A noi preme dare risposte alle persone più bisognose: disabili, anziani, famiglie, minori che versano in condizioni di difficoltà, anche economica. Il territorio sarà dotato di uno strumento che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali in modo concreto e unitario per tutti i cittadini del Distretto”.

Nel ringraziare i Dirigenti e le assistenti sociali del Distretto per il lavoro fatto, il sindaco Caterina Belcastro ha espresso soddisfazione “per la sinergia creata tra tutti gli attori istituzionali. Ogni servizio messo in campo sarà monitorato attentamente per valutare efficienza e capacità di dare risposte concrete alle persone”.

Per il vicesindaco Domenico Campisi “quando le istituzioni scendono in campo a servizio dei più deboli è un segno di civiltà. Non sarà la panacea di tutti i mali - ha osservato - ma sono misure che daranno sollievo a molti”.