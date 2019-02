Scuola, Pugliese a Roma per incontro con presidente Indire

Il Sindaco e Presidente della Provincia di Crotone Ugo Pugliese, e il consigliere comunale e provinciale Giuseppe Renato Carcea, hanno incontrato a Roma, Giovanni Biondi, Presidente di Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.

Le attività di ricerca di Indire sono finalizzate alla realizzazione della mission dell’Istituto, che è quella di sostenere l’innovazione in atto nelle scuole italiane e indirizzare i processi di trasformazione delle metodologie e degli strumenti didattici, delle architetture interne ed esterne, degli arredi e degli ambienti di apprendimento nelle scuole del nostro Paese.

L’incontro ha chiarito le linee guida della futura progettazione degli Istituti scolastici dell’intera Provincia che dovranno essere a carattere di innovazione non solo fisica, ma didattica. Siamo di fronte ad una vera rivoluzione concettuale della progettazione, in quanto i parametri non saranno più dettati da rapporto spazio mq/studente, bensì dalla evoluzione della didattica e dalla interattività studente/docente/progetto.

Sono concetti di alta formazione europea di cui Indire, Ente pubblico, è la massima espressione sul territorio nazionale. Al termine dell’incontro, il Presidente Biondi ha manifestato la possibilità di creare sinergia, per la prima volta in Calabria, con questi Enti locali al fine di accompagnare gli stessi, nelle modifiche progettuali, anche attraverso l’invio di ricercatori disponibili gratuitamente dopo firma di apposita convenzione.

Pugliese ha dichiarato “un ulteriore tassello è stato apposto nel complesso mosaico della volontà di far rinascere il nostro territorio che, in un momento di polemica anche sul mondo dell’istruzione, mette le basi per far compiere un salto temporale in avanti al fine di porre la nostra Provincia al passo con le altre comunità europee. E’ una sfida complessa ma che vale la pena assolutamente affrontare.”