Visita in Calabria del generale Nistri

Il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata Giovanni Nistri, ha visitato, il comando legione Carabinieri “Calabria” e il comando provinciale Carabinieri di Catanzaro, nella sede di via Marafioti a Catanzaro, e il comando gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, presso la caserma intitolata al brigadiere medaglia d’argento al valor militare Antonio Mascaro, in via Marconi a Lamezia Terme.

Al comando legione, il comandante generale, ricevuto dal comandante della Legione, generale di brigata Vincenzo Paticchio, ha incontrato, presenti anche i comandanti provinciali della Calabria, il personale dello Stato Maggiore, una rappresentanza dei militari in servizio negli oltre 400 reparti territoriali dipendenti della Legione, i delegati degli organismi di rappresentanza ed una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) in congedo e dell’Associazione Nazionale FORestali (ANFOR).

Alla visita hanno preso parte anche i Comandanti e una delegazione dei Reparti Carabinieri Forestale che operano nel capoluogo calabrese, le cui articolazioni integrano il dispositivo territoriale dell’Arma con le specifiche competenze istituzionali in materia di tutela forestale e ambientale.

Il Comandante Generale, nel prendere la parola, ha espresso il proprio compiacimento per la meritoria attività quotidiana svolta dai circa 5 mila uomini e donne dell’Arma operanti sul territorio della regione Calabria e per i considerevoli risultati operativi conseguiti attraverso il controllo del territorio.

Nistri ha poi posto l’accento sui valori propri dei Carabinieri che, tutti i giorni, sul territorio, contribuiscono con impegno e dedizione a rendere sempre più efficace l’azione svolta dall’Istituzione per garantire la sicurezza ai cittadini, impegnandosi nella quotidiana azione di contrasto ad ogni forma di criminalità e garantendo il dialogo e la vicinanza alle comunità.

Particolare apprezzamento è stato espresso dal Generale Nistri anche presso la sede del Comando Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, la cui istituzione, ormai risalente a più di un anno fa, ha contribuito a rendere ancora più forte ed efficace la presenza dell’Arma in quel territorio.