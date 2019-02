One Billion Rising a Scalea. Evento contro la violenza sulle donne

Si terrà il 14 febbraio alle 17.30 l’evento contro la violenza sulle donne dal titolo “One Billion Rising”. La manifestazione, che si terrà nella sala polifunzionale del Comune di Scalea, è stata promossa da “AssoScalea”, Consorzio Interassociativo.

Un appuntamento mondiale, che si svolgerà nello stesso giorno, in 200 paesi del pianeta, mobilitando un miliardo di persone. Un messaggio di solidarietà, per una rivoluzione pacifica contro la violenza di genere.

Il 14 febbraio, la manifestazione vivrà nelle strade, nelle piazze, nei teatri, nelle scuole d’Italia e del mondo, per dire basta a ogni discriminazione, attraverso l’arte, la recitazione, la lettura, le proiezioni e molto altro ancora.

La musica e la danza saranno le protagoniste indiscusse della giornata, con le coreografie dalla scuola Dancing Team Universo, guidata da Marcello Tripicchio e le melodie del duo acustico formato da Irene Cantisani e Ciriaco Siniscalchi. Il tutto sarà accompagnato da momenti di riflessione e proiezioni ufficiali di One Billion Rising.

Ospiti della manifestazione, che interverranno sul palco: Sara Maradei; Teresa Sposato, presidente dell’ass. “La Ginestra” di Diamante (sportello antiviolenza); Tiziana De Bonis, presidente dell’associazione Tina Lagostena Bassi di Scalea (sportello antiviolenza); i ragazzi del Movimento Giovani per Save the Children “SottoSopra Scalea”. Presente anche il sindaco di Scalea, Gennaro Licursi e gli amministratori dei territori limitrofi.

Partener dell’evento: l’associazione “Teniamoci per mano Onlus” di Praia Mare e la “Pro Loco di Tortora”. Una donna su tre, sul pianeta è vittima di violenza da parte degli uomini. One Billion Rising, è un invito alla rivoluzione. “Svegliati, balla, partecipa!” è l’appello mondiale, rivolto a donne e uomini in questo giorno. Alla campagna parteciperà anche il coordinamento donne delle Acli della provincia di Cosenza.