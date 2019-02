Guardie Pantheon, rinnovato consiglio direttivo

Nell’ambito del consiglio generale dell’Istituto nazionale per la Guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon (INGORTP), svoltosi il giorno 2 febbraio, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Presidente dell’Istituto per il triennio 2019-2022. All’unanimità è stato riconfermato il Capitano di Vascello Ugo d’Atri.

Di seguito, come da statuto, il Presidente ha proceduto alla nomina dei membri della Consulta e dei vari ispettori nazionali e regionali. Per la regione Calabria è stato nominato ispettore Floro De Nardo, originario di San Floro, ma da oltre un ventennio residente a Lamezia Terme.

Si conclude così la riorganizzazione dell’Istituto, che ha visto nel mese scorso le delegazioni provinciali della Calabria impegnate nell’elezione dei vari delegati territoriali. Per la provincia di Cosenza è stato eletto Saverio Cerzosimo, per le provincie di Catanzaro e Vibo Valentia Giacomo Mannino, per quella di Reggio Calabria Giovanni Guerrera, mentre la provincia di Crotone è stata affidata a Caterina Amodeo.

L’Ingortp è rappresentata all’estero con proprie delegazioni e rappresentanze. Anche dette delegazioni hanno proceduto al rinnovo delle cariche. Due delegazioni estere, in particolare, sono andate a rappresentanti di origine calabrese. Alla delegazione degli Stati Uniti d’America (USA) è stato riconfermato Eric Joseph Ierardi, mentre a quella dell’Australia è stato riconfermato l’imprenditore Salvatore Staglianò.

Ierardi, i cui genitori sono originari dei comuni di Gagliato e Satriano nel catanzarese, è stato preside di tre diversi istituti statunitensi, ed ha anche lavorato presso un membro del congresso americano oltre che per il presidente del distretto di Brooklyn della città di New York.

Salvatore Staglianò è originario di Sambiase di Lamezia Terme e, da anni, svolge una proficua attività imprenditoriale a Melbourne. Il giorno 10 febbraio si sono tenute, sempre a Roma, delle cerimonie celebrative del 141° anniversario della fondazione dell’ Ingortp. Alle attività d’Istituto e alle cerimonie celebrative è intervenuto Sar il Principe Emanuele Filiberto di Savoia.

L’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon è un ente morale, fondato il 18 gennaio 1878 da alcuni ufficiali. Nato come “Comitato Centrale dei Veterani e Reduci delle campagne di guerra nazionali e coloniali”, già “Comizio Centrale Romano dei Veterani delle guerre combattute per l’indipendenza e l’Unità d’Italia”. E’ riconosciuto dalla Repubblica Italiana ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa. In circolari molto recenti, il gabinetto del Ministero della Difesa, ha ulteriormente riconosciuto l’Istituto, conferendogli l’ordine di precedenza più importante nelle varie sfilate, essendo il più antico ente combattentistico d’Italia.

La maggior parte dei membri dell’Istituto, circa quattromila, sono militari in servizio o in congedo. La missione principale è quella di servizio di guardia alle tombe dei Re d’Italia nel Pantheon, a Vicoforte (CN) e all’estero dove sono sepolti tuttora i Re d’Italia. L’Istituto ha tra le sue finalità, quella di mantenere vivo il culto della Patria, di esaltare, custodire e tramandare le glorie e le tradizioni militari della Patria, di tenere i necessari collegamenti con le Istituzioni civili dello Stato, con le Forze Armate e conservare stretti rapporti di collaborazione con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma italiane ed estere.

L’Istituto fa parte del consiglio nazionale permanente delle associazioni d’arma (ASSOARMA), ente, che raggruppa trentacinque associazioni d’arma.