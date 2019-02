On line la seconda puntata della serie con Denise Sapia

Una morte violenta e forse inaspettata, con un cadavere abbandonato in un bosco, nel contesto di una storia d’amore bellissima tra due adolescenti. Il facile sospetto e, poi, le attività di indagini che invece rilevano retroscena inquietanti. Dopo il successo riscosso dalla prima puntata della Cine Web Series Un Difficile Perdono, con oltre millecinquecento visualizzazione in poco meno di una settimana, è stata pubblicata stamani la seconda delle tre puntate del corto, interpretato dall’attrice calabrese Denise Sapia, nel ruolo di Sabrina. È proprio lei, la giovane ritrovata senza vita nei boschi di Mazzarino.

Una storia forte che parla, senza sottigliezze né filtri, di femminicidio. Storie che si susseguono spesso e soventi nei lavori cinematografici diretti dal regista Salvo Bonaffini e che, in questo ultimo lavoro, ha trovato l’interpretazione magistrale di Denise Sapia che per il ruolo di Sabrina in Un Difficile Perdono ha ricevuto anche il premio come migliore attrice protagonista al Lazzaro Film Festival 2018.

La pellicola è un piccolo capolavoro del cinema meridionale sul quale ha aperto gli occhi anche il Ministero degli Interni che ha concesso il Patrocinio per la realizzazione della miniserie web garantendo il supporto nelle riprese di un considerevole dispiegamento di mezzi. Questo a testimonianza che il fenomeno del femminicidio rimane diffuso, assumendo molteplici risvolti, e trova lo Stato in prima linea a combatterlo. È questa una delle trame del film.